Coronavirus: Zwei Tote in Spitälern in NÖ .

Die Zahl der Covid-19-Toten ist in Niederösterreich auf 122 gestiegen. Wie Bernhard Jany von der NÖ Landesgesundheitsagentur am Donnerstag berichtete, starben ein 84-Jähriger im Landesklinikum Mödling sowie ein 92-Jähriger im Landesklinikum Lilienfeld. Beide Männer hatten an Vorerkrankungen gelitten.