Ist es Übermut? Unvernunft? Mangelndes Fahrvermögen? Oder suchen durch die Corona-Einschränkungen die Menschen nach neuen Freizeitbeschäftigungen, die das Gefühl von Freiheit verleihen? Georg Palber ist seit zehn Jahren Motorradstreifenfahrer im Bezirk Lilienfeld, in dem Bezirk, wo die beliebtesten Strecken im Land sind. Hier locken für Zweiradfahrer prädestinierte kurvenreiche Strecken wie die L 133 in die Kalte Kuchl oder auch die B 21 über den Ochsattel. Generell zählt Niederösterreich neben Oberösterreich und der Steiermark zu den gefährlichen Bundesländern für Motorradfahrer.

Georg Palber ist Motorradstreifenfahrer im Bezirk Lilienfeld. Wohlmann, Wohlmann

„Heuer gab es ja wettermäßig noch nicht viele Bikertage, aber an diesen waren wirklich schon extrem viele Motorradfahrer unterwegs“, stellt Palber fest. Trotz Lockdowns ist ihm auch im Vorjahr aufgefallen, dass weit mehr Zweiradfahrer als in den Jahren zuvor unterwegs waren. „90 Prozent der Biker sind vollkommen in Ordnung“, betont er. Raser müsse man zeitgerecht herausfiltern, um andere Verkehrsteilnehmer zu schützen – und auch die Raser vor sich selbst, denn diesen mangle es oft an Risikoeinschätzung.

„Da kann es Spitzengeschwindigkeiten von bis 200 km/h in der 70er-Zone geben“, weiß Palber. Nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit ist bei den meisten Verkehrsdelikten das Hauptproblem. Im Gegensatz zum Alkohol, der bei Bikern kaum eine Rolle spielt. Den Geschwindigkeitsfanatikern ruft Palber ins Gewissen, dass die Folgen eines schweren Verkehrsunfalls ein massiver Einschnitt im Leben sein können, verbunden mit oft weitreichenden körperlichen, beruflichen und finanziellen Folgen.

Seit diesem Jahr hat die Exekutive im Bezirk Lilienfeld auch ein Lärmmessgerät im Einsatz. Palber: „Damit kann noch bei der Anhaltung die Dezibelstärke gemessen und festgestellt werden, ob ein Auspuff umgebaut wurde.“ Denn das komme immer wieder vor.

Biker haben dreifach höheres Risiko zu verunfallen wie Autofahrer

Aber wer sind nun die zehn Prozent Verkehrssünder unter den Bikern? „Vorrangig sind es die Wiedereinsteiger mittleren Alters.“ Darin sind sich Polizist Palber und Klaus Robatsch, Verkehrsexperte vom Kuratorium für Verkehrssicherheit, einig. „Viele haben in der Jugend mit dem B-Führerschein auch gleich den A-Führerschein mitgemacht und sind dann Jahrzehnte nicht gefahren. Dann, wenn die Kinder groß sind, haben sie wieder Zeit und auch Geld, dieses Hobby ausleben zu können“, meint Robatsch.

Eine schöne Sache, nur viele sind dann mit den PS-starken Maschinen, die sie sich angeschafft haben, oft schlicht und einfach überfordert. „Ein Biker hat ein dreifach höheres Risiko zu verunfallen wie ein Autofahrer“, weiß Robatsch aus den Analysen des Kuratoriums. Auf eine Milliarde Motorrad-Kilometer kommen 92 Tote, auf eine Milliarde Pkw-Kilometer hingegen drei Tote.

„Im Frühjahr führt oft der Rollsplitt auf den Straßen zu Unfällen, die meisten stürzen aber in Kurven, die falsch angefahren werden“, kennt Robatsch Unfallursachen. Das Kuratorium hat mit dem Land daher in den vergangenen Jahren an unfallträchtigen Stellen ellipsen- und balkenförmige Bodenmarkierungen aufgebracht. Diese sollen Biker davon abhalten, auf die Gegenfahrbahn zu gelangen. Die Erfahrungen der Exekutive damit seien positiv.

„Auch Autofahrer sollten ihre Aufmerksamkeit wieder vermehrt auf Zweiräder lenken, denn über den Winter kann es leicht geschehen, das man nicht mehr mit den hohen Annäherungsgeschwindigkeiten von Motorrädern rechnet“, warnt Franz Pfeiffer, Landesgeschäftsführer des ARBÖ Niederösterreich.