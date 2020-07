Mit einem Hilferuf wendet sich die Neudörflerin Karin Jusinger an die BVZ. "Meine Tochter Vanessa ist seit einigen Tagen abgängig, bislang hat mir niemand weiterhelfen können. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, auch die Polizei nicht."

Vanessa ist seit einigen Jahren in diversen Wohngemeinschaften untergebracht, seit rund einem Monat in einer Wohngemeinschaft im Südburgenland. Am Sonntag riss sie wieder einmal aus. "Das letzte Zeichen, das ich von ihr habe, ist ein Foto vom Bahnhof in Wiener Neustadt. Ich mache mir große Sorgen um sie."

Karin Jusinger erbittet Hinweise unter 06765828869