Kampf für „Sternchen“-Mamas

„Er hat nicht geschrien. Es war still.“ Das sagt Monika Romaniewicz, wenn sie über die Geburt ihres Sohnes spricht. Sie musste ihr Kind in der 20. Schwangerschaftswoche zur Welt bringen, es hat nicht überlebt – jetzt ist sie eine Sternchenmama.

Ihr Kind wog bei der Geburt nur 280 Gramm, rechtlich eine Fehlgeburt und das ist zu wenig, um Anspruch auf Mutterschutz oder Nachbetreuung zu haben. Dieser Anspruch besteht laut österreichischem Recht erst bei einer Totgeburt, wenn das Baby mindestens 500 Gramm wiegt und keine Lebenszeichen aufweist.

„Das muss sich ändern“, beschloss die Richterin am Verwaltungsgerichtshof und gründete die Initiative „Rechte für Sternchenmamas“. Diese setzt sich nun für eine Gesetzesänderung ein, um den Betroffenen zu helfen, und um das Thema zu enttabuisieren.

Dass sie eine Geburt durchlebt hat, aber kein Baby mit nach Hause nehmen durfte, traf die 38-Jährige, die mit ihrem Lebensgefährten und Hund in Gänserndorf lebt, völlig unerwartet. „Alle Befunde waren unauffällig“, erinnert sie sich an den Sommer 2022. Am Strand von Kroatien haben die werdenden Eltern noch Fotos geschossen. Die Fruchtblase platzte in der 16. Woche. Das nächste Krankenhaus war eineinhalb Stunden entfernt. Die erschütternde Diagnose wurde Romaniewicz völlig emotionslos mitgeteilt: Das Herz ihres Babys schlage zwar noch, aber sie müsse abtreiben.

Ich war so wütend, ich musste irgendetwas tun.“ Monika Romaniewicz, Richterin am VwGH

Das Paar fuhr zurück nach Wien, aber auch dort gab es keine besseren Nachrichten. Der Herzschlag ist da, eine Einleitung der Geburt wurde aber empfohlen. „Ich kann mein Kind nicht umbringen“, war der Gedanke, der Romaniewicz immer wieder durch den Kopf ging. Drei Wochen pendelte sie zwischen Krankenhaus und Zuhause hin und her, in der Hoffnung, die Fruchtblase würde sich wieder schließen. Das geschieht manchmal. Doch ein Fetal-MRT zeigte, dass sich die Lungen des Kindes aufgrund des fehlenden Fruchtwassers nicht entwickeln konnten. Die Geburt wurde eingeleitet.

Obwohl Romaniewicz’ Mutter Hebamme ist, war sie in dieser Situation hilflos. „Ich hab‘ nicht gewusst, was richtig ist und wo ich danach hingehen kann.“ Darum war sie nach zwei Wochen wieder arbeiten. „Viel zu früh“, sagt sie und nahm sich eine Auszeit bis Jänner 2023. Rechtlich hat sie aber keinen Anspruch – wie lange eine Sternchenmama nach einer Fehlgeburt zu Hause bleibt, wird über den Krankenstand geregelt. Hier kommt es auf die Kooperation des Arbeitgebers an.

Der Körper durchlebe eine normale Geburt, trotzdem hat die Frau keinen Anspruch auf Mutterschutz. „Die Judikatur dazu stammt aus 1980“, sagt Romaniewicz. „Ich war so wütend auf die Situation, ich musste irgendetwas tun.“ Also setzte sie sich hin und tat das, was sie am besten kann: Gesetzestexte wälzen und ein Papier ausarbeiten, das das bestehende Gesetz novellieren und Sternchenmamas Rechte verschaffen soll.

Wie schätzt Romaniewicz die Chancen ein, dass es zu dieser Gesetzesänderung kommt? „Unterschätze keine wütende Frau“, schmunzelt sie. Es gebe eine Lobby, die bereit sei, lauter zu werden. Im Jänner stehe ein Termin der Initiative „Mut zeigen!“, der 14 Organisationen und Experten sowie Romaniewicz‘ Initiative „Rechte für Sternchenmamas“ angehören, mit der Politik an. Ein entsprechendes Positionspapier liegt bereits vor. Die Gänserndorferin ist zuversichtlich. Aus rechtlicher Sicht gehöre das Gesetz geändert. Auf fachlicher Ebene gebe es genug Studien, die zeigen, dass Frauen nach einer Fehlgeburt Hilfe brauchen.

„Die Organisationen gibt es auch, man muss sie nur finden.“ Und politisch? „Es wird ein Marathonlauf.“ Aber darauf ist die 38-Jährige vorbereitet.