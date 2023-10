Diebstähle in Bezirken Hollabrunn und Mistelbach: 33-Jähriger in Haft

Bei den Taten seit März waren immer wieder Fahrzeuge, u. a. je zwei Pkw und Mopeds sowie ein Quad und ein E-Bike, aber auch Werkzeuge aus Garagen, Carports oder Gärten von Einfamilienhäusern entwendet worden.

Der Beschuldigte wurde in grenzüberschreitenden Ermittlungen der Diebstahlsgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich ausgeforscht. Er gehört nach Angaben vom Donnerstag dem Suchtmittelmilieu an. Der tschechische Staatsbürger wurde in seinem Heimatland festgenommen und vergangene Woche nach Österreich ausgeliefert. Er war geständig und wurde in die Justizanstalt Korneuburg überstellt.

Tatorte befanden sich in Kleinhaugsdorf, Retz, Grund, Großharras, Poysdorf sowie Untermarkersdorf. Der entstandene Schaden beträgt der Polizei zufolge mindestens 30.700 Euro.