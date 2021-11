IT-Probleme bei Gurgeltest-Webseiten weitgehend behoben

"Vorübergehend müssen wir die Zugriffsmöglichkeiten auf die Anmeldung und Registrierung beschränken und eine elektronische Warteschlange einsetzen, um eine Überlastung zu vermeiden", erklärte Novogenia-Gründer und -Geschäftsführer Daniel Wallerstorfer am Dienstag. Damit soll gewährleistet werden, dass die Zahl der gleichzeitigen Nutzer auf der Webseite nicht zu hoch wird. Gegen Dienstagmittag betrug die Wartezeit in der "Schlange" aber nur wenige Minuten. "Wir verstärken die Systeme jetzt Schritt für Schritt weiter und gehen davon aus, dass wir in den nächsten Tagen so weit sind, ohne dieses Tool auszukommen."

Wie Wallerstorfer berichtete, sei es am Montag punktuell zu über 200 Anfragen pro Sekunde auf die Gurgeltest-Seiten gekommen. Daher sei man gestern von einem mutmaßlichen Hackerangriff mit dem Ziel, die Systeme zu überlasten, ausgegangen. "Dies konnte in intensiver Recherche in den letzten 24 Stunden nicht zweifelsfrei bestätigt, aber auch nach wie vor nicht ausgeschlossen werden."

Webseiten stundenlang nicht erreichbar

Durch die Überlastung der IT-Systeme waren am Montag "Salzburg gurgelt" und "Niederösterreich gurgelt" mehrere Stunden nicht erreichbar. Das Problem fällt in eine Zeit, in der die Labore durch die hohen Fallzahlen und die Verschärfung der Corona-Maßnahmen an der Grenze der Auslastung arbeiten. Viele Personen warten darum länger als versprochen auf ihre Testergebnisse - nach dem bereits in den Tagen zuvor die PCR-Gurgeltests vielerorts vergriffen waren.