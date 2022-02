Ukraine: NÖ sendet Feldbetten für Flüchtlingsbetreuung nach Warschau

Eine entsprechende Hilfsanfrage aus Warschau sei zuvor über Vermittlung von LHStv. Stephan Pernkopf und Abg. Johannes Schmuckenschlager (beide ÖVP) an das Rote Kreuz ergangen, wurde am Montag in einer schriftlichen Stellungnahme betont.

"Die Anfrage aus Warschau hat uns am Wochenende erreicht, für uns war es klar, hier sofort die notwendigen Verbindungen herzustellen. Wir bedanken uns beim Roten Kreuz für diese rasche Hilfe, die binnen Minuten zugesagt und binnen Stunden organisiert wurde", wurden Pernkopf und Schmuckenschlager zitiert.

Insgesamt neun Paletten - vier mit Feldbetten und fünf mit Wolldecken - werden nach Polen gesendet. Zusammengestellt wurden sie im Katastrophenhilfelager des Roten Kreuzes in Münchendorf (Bezirk Mödling).

"Das Wichtigste ist nun, den Menschen schnell und unkompliziert Hilfe zukommen zu lassen. Deshalb war es für uns keine Frage, ob wir diese Hilfslieferung umsetzen können, sondern wir haben umgehend alles darangesetzt, die Feldbetten und Decken zur Verfügung zu stellen", hob Josef Schmoll, der Präsident des niederösterreichischen Roten Kreuzes, hervor.