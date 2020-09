Die am 1. Jänner 2021 in Kraft tretende Regelung sei dabei "intensiv diskutiert und nachbesprochen worden", außerdem hätten "alle offenen Unklarheiten" ausgeräumt werden können, teilten die Landesräte Martin Eichtinger (ÖVP) und Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Montag mit.

In einer gemeinsamen Aussendung mit dem Präsidenten des NÖ Roten Kreuzes, Josef Schmoll, und dem Präsidenten des Arbeitersamariterbundes, Otto Pendl, wurde das Gesetz außerdem als historischer Meilenstein bezeichnet. Eingeführt wird damit u.a. ein neues Normkostenmodell.

Ab dem kommenden Jahr werden die an einer zentralen Stelle eingehobenen Rettungsdienstbeiträge via Bezirksstellen an die jeweiligen Ortsgruppen verteilt.