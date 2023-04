Versuchter Mord am eigenen Vater: Prozess beginnt

Werbung

Aus normalen Familienstreitigkeiten wurde ein Mord-Prozess. Im August 2022 kam ein 81-Jähriger mit unstillbaren Nasenbluten ins Krankenhaus. Dort stellte sich heraus, dass der Pensionist mit Rattengift vergiftet wurde. Bald fiel der Verdacht auf seinen 53-jährigen Sohn. Dieser musste nun wegen versuchtem Mord, Nötigung und Körperverletzung vor das Landesgericht St. Pölten treten. Laut der Anklage der Staatsanwaltschaft St. Pölten soll der 53-Jährige nicht nur versucht haben, seinen Vater mit Rattengift umzubringen, sondern auch in mehreren Vorfällen auf den Pensionisten losgegangen sein. Der mittlerweile 82-Jährige behauptete, dass sein Sohn ihn schon nach dem Tod seiner Mutter im Jahr 2021 attackiert haben soll. Außerdem soll es noch einen Vorfall im Juli 2022 gegeben haben, bei dem sogar die Polizei involviert war. Doch der Angeklagte stritt alle Vorwürfe ab.

Die Probleme sollen laut Staatsanwaltschaft und der Vertreterin des Opfers sollen ihren Ursprung im Übergabevertrag zum Hof des Vaters haben. Der Angeklagte übernahm den landwirtschaftlichen Betrieb seines Vaters, während seine zwei Geschwister ausbezahlt wurden. Die Eltern behielten trotzdem das Wohnrecht am Hof und im Übergabevertrag war deren Versorgung gesichert. Jedoch gab es immer wieder Meinungsverschiedenheiten, was die Bewirtschaftung der Liegenschaft anging. Auch familiäre Probleme soll es gegeben haben: „Mein Vater hat meine Frau und meine Kinder nicht akzeptiert“, so der Landwirt.

Wie genau der 53-Jährige das Opfer vergiftet haben soll ist unklar. Die Ermittler und die Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass das Rattengift in das Essen des 82-Jährigen gemischt wurde. Die Möglichkeit, dass der Pensionist das Gift selbst eingenommen hatte, wurde von einer Ärztin ausgeschlossen. Außerdem wurde am Hof des 82-Jährigen kein Rattengift gefunden, am Wohnsitz des Angeklagten, der Landwirtschaft seiner Ehefrau, allerdings schon.

Opfer hatte sofort einen Verdacht

In seiner Einvernahme betonte der Arzt, der die Vergiftung beim Opfer diagnostizierte, dass das Nasenbluten ihm sein Leben gerettet hat. Der 82-Jährige soll bevor er ins Krankenhaus fuhr schon tagelang an Schwindelgefühlen und Übelkeit gelitten haben. Auch seine Familie soll bei einer Feier bemerkt haben, dass etwas nicht stimmte. Als er nach einer leichten Erschütterung Nasenbluten bekam, dass bis zum nächsten Tag anhielt und dann auch noch die Treppen hinunter stürzte, begab sich der Pensionist ins Krankenhaus. Dort wurde auch eine Hirnblutung festgestellt, die sich wie das Nasenbluten nicht stillen lies. Auf einen Verdacht hin lies der Arzt das Blut des Angeklagten untersuchen und es wurde eine große Menge an Rattengift im Blut des Opfers nachgewiesen.

Nachdem ausgeschlossen wurde, dass der Pensionist das Gift selbst zu sich genommen hatte, äußerte er sofort den Verdacht, dass sein Sohn ihn vergiftet haben könnte und schilderte dem Arzt von den Problemen zwischen ihm und seinem Sohn. „Ich kann das nicht so stehen lassen“, meinte der 82-Jährige bei seiner Einvernahme durch die Polizei. Dabei erzählte er auch von den Vorfällen, bei denen sein Sohn angeblich handgreiflich ihm, und auch seinen Geschwistern gegenüber, gewesen sein soll.

Der Angeklagte stritt alles Vorwürfe ab. Auch die Behauptungen, dass er Alkoholprobleme haben soll und bei seiner Festnahme auch betrunken mit dem Auto gefahren sein soll, wies er zurück. Der Prozess wird am Freitag mit weiteren Zeugenvernahmen weitergeführt.