VPNÖ will straffällige Asylwerber rascher abschieben .

Die VP Niederösterreich hat eine Beschleunigung der Außerlandesbringung von straffälligen Asylwerbern gefordert. Wie Klubobmann Klaus Schneeberger am Dienstag in einer Aussendung mitteilte, wurde ein entsprechender Antrag bereits am 13. Dezember im Landtag eingebracht. Beschlossen werden soll dieser bei der nächsten Landtagssitzung am 31. Jänner.