NÖ-Feuerwehren beendeten ihren Hilfseinsatz in Kärnten

Sintflutartige Regenfälle haben große Teile Kärntens unter Wasser gesetzt. Dazu kamen Murenabgänge und Hangrutschungen. Einige Menschen mussten evakuiert werden. Die Bilder, die zahlreiche Feuerwehrleute aus Niederösterreich im Süden Österreichs erlebt haben, werden ihnen noch lange in Gedächtnis bleiben. Nach acht Tagen konnten sie jedoch ihren Einsatz in den Unwettergebieten heute, Sonntag, beenden.

Seit vergangen Freitag kämpften sie Seite an Seite mit den Kärntner Kameradinnen und Kameraden, um Wassermassen und Muren unter Kontrolle zu bringen. Mehrmals wurden die Anforderungen vom Kärntner Landesfeuerwehrverband ergänzt und die Hilfe aus Niederösterreich aufgestockt. Zunächst mit sieben Groß- und Tauchpumpen und anschließend auch mit fünf Teleladern haben die Einsatzkräfte im Krisengebiet geholfen. Täglich waren rund fünfzig Feuerwehrleute im Einsatz.

„Unsere Feuerwehren unterstützen ihre Kameradinnen und Kameraden mit großen Know-How, mit Erfahrung aus Spezialeinsätzen und mit modernsten Gerätschaften. Es macht sich bezahlt, dass wir in Niederösterreich schon lange in Spezialgeräte und in die beste Ausbildung der Einsatzkräfte investieren. Wenn Österreich unsere Hilfe braucht, wenn Regionen durch Katastrophen schwer getroffen und Menschen in Gefahr sind, dann steht Niederösterreich und unsere Feuerwehren bereit“, betonte Landes-Vize Stephan Pernkopf (ÖVP) und erinnerte daran, dass Kameradinnen und Kameraden aus anderen Bundesländern auch beim großen Waldbrand in Hirschwang (Bezirk Neukirchen) geholfen hatten.

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bedankte sich bei den Helferinnen und Helfern: „Dieses Engagement und dieser Einsatzwille nötigt mir größten Respekt ab. Ihr lebt vor, was unser Bundesland ausmacht: Wir schauen aufeinander und helfen jenen, die unser Hilfe brauchen“, meinte sie.