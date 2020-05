Seit Konrad Kogler im März des Vorjahres von der Polizei zur neuen Landesgesundheitsagentur wechselte, ist das größte Bundesland Österreichs ohne Polizeichef. Interimistisch führt die knapp 5.000 Polizisten seither der stellvertretende Landespolizeikommandant Franz Popp.

Der 57-Jährige ist für viele auch der logische Nachfolger von Kogler. Allerdings: Der einstige Innenminister Herbert Kickl machte ein abgeschlossenes Jus-Studium zur Voraussetzung für die Ausschreibung - womit der Nicht-Jurist automatisch nicht zum Zug gekommen wäre.

Dann war Kickl weg. Die aktuelle Ausschreibungsfrist endete am 4. Mai - und neben Popp haben sich zwei weitere Kandidaten und eine Kandidatin beworben. Just-Studium ist diesmal keine Voraussetzung, bestätigt Nehammer: "Eine akademische Ausbildung ist wichtig, eine Fokussierung alleine auf einen Juristen halte ich für nicht zwingend."

Mitbringen solle der künftige Chef oder die künftige Chefin der Landespolizei neben profunder Ausbildung, fachlicher Kenntnis und reichlich Praxiserfahrung auch menschliche Qualitäten wie Kommunikationsfähigkeit sowie ein hohes Verständnis seiner Funktion als Schnittstelle zwischen sicherheitspolitischen Interessen des Bundes und landespolitischen Sicherheitsinteressen.

Jetzt ist jedenfalls die Kommission mit ihrer Bewertung der vier Kandidaten am Zug. Die Letztentscheidung trifft dann der Innenminister. Und das, wie Nehammer versichert, noch vor dem Sommer.

