Samariterbund-Präsident Otto Pendl verstorben

LH Mikl-Leitner: „Aus politischer Zusammenarbeit wurde Freundschaft“

„Otto Pendl war ein ganz großer Niederösterreicher, der das Miteinander und das Wohl des Landes immer in den Mittelpunkt gestellt hat. Mit seinem Willen zur Zusammenarbeit, seiner unglaublichen Sachkenntnis und vor allem seiner Menschlichkeit hat er bleibende Spuren in unserem Land und in unseren Herzen hinterlassen. Wir sind ihm zu großen Dank verpflichtet“, wurde Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in einer Aussendung am Mittwochvormittag zum Ableben von Otto Pendl zitiert.

Sie habe mehr als nur die Zusammenarbeit über Parteigrenzen mit Otto Pendl verbunden, so Mikl-Leitner: „Unsere politische Zusammenarbeit hat sich über die Jahrzehnte hinweg zu einer wahren Freundschaft entwickelt: Gleich ob auf Bundesebene im Parlament, beim Thema Sicherheit, und auf Landes- oder Gemeinde-Ebene“.

„Land und Leute waren ihm immer wichtiger als Parteipolitik oder Ideologie. Es gab und gibt wenige Politiker, die es besser verstanden haben, Gegensätze zu überbrücken und komplexe Sachverhalte in einfache Sprache zu übersetzen. Aber das Wichtigste war: Otto Pendl ist immer ein Mensch geblieben. Ein Mensch, der immer für die Landsleute da war – bei den Themen Sicherheit, Wohnbau, Rettungsdienst und einfach in allen Lebenslagen“, so Mikl-Leitner.

„In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken besonders auch bei der Familie von Otto Pendl“, betont die Landeshauptfrau: „Otto, wir werden dir stets ein ehrendes Andenken bewahren, du hast einen bleibenden Platz in unseren Herzen.“

Schnabl: "Stand für faire und gerechte Politik"

Der Landesparteivorsitzende der SPÖ NÖ, LH-Stv. Franz Schnabl, zeigt sich tief betroffen, ob des Verlustes eines großen niederösterreichischen Sozialdemokraten: „Unser Otto Pendl war über alle Parteigrenzen hinweg überaus beliebt und angesehen. Er ist immer, in all seinen Funktionen, für eine faire und gerechte Politik für unsere Bürgerinnen und Bürger gestanden. Otto hat stets das Gemeinsame vor das Trennende gestellt und sein Einsatz galt der Garantie des Grundrechts auf Sicherheit, sowohl im klassischen als auch im sozialen Sinne. Mit ihm verliert die Sozialdemokratie eine große Persönlichkeit. Ich trauere um einen Freund, der mir immer in Erinnerung bleiben wird! Im Namen der niederösterreichischen Sozialdemokratie möchte ich auf diesem Wege den Hinterbliebenen mein tief empfundenes Beileid aussprechen."