Testen, testen, testen – das ist die mittlerweile viel zitierte Parole, die Bundeskanzler Sebastian Kurz im Kampf gegen das Coronavirus ausgegeben hat. Seit Montag stehen in Niederösterreich pro Werktag rund 1.300 der sogenannten PCR-Tests, also jenen Tests, die zum Nachweis von SARS-CoV-2 dienen, zur Verfügung. Sie werden in sieben Labors in Niederösterreich, wie jenem des Landesklinikums Mistelbach, und Wien durchgeführt. Die Testkapazitäten wurden mit Montag um 270 Tests pro Werktag aufgestockt, die im Auftrag des Landes an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien durchgeführt werden.

Bei den PCR-Tests handelt es sich um Tests, die zweistufig durchgeführt werden, erklärt Michael Hess, Koordinator des akkreditierten Testlabors und Sprecher des Departments für öffentliches Gesundheitswesen in der Veterinärmedizin an der Vetmeduni Vienna, im Telefonat mit der NÖN. Im aufwendigen Testverfahren wird zuerst die Nukleinsäure aus der Probe extrahiert, danach kommt es zum tatsächlichen Nachweisverfahren des Erregers. Insgesamt zehn Personen sind seit Montag an der Vetmed mit den Tests beschäftigt. Um Kapazitäten zu schaffen, wurden aktuelle Forschungsprojekte nach hinten verschoben.

Übermittelt werden die Testergebnisse über ein eigenes, webbasiertes Datenbanksystem. „Die Proben werden mit einem Barcode eingescannt und sind selbstverständlich anonymisiert. Wir haben keine Hintergründe oder Detailinformationen dazu. Das Land NÖ kann, sobald der Barcode eingescannt ist, die Probe weiterverfolgen. Ist der Test fertig, werden die Proben freigegeben und das Land kann auf die Ergebnisse zugreifen“, so der Experte. Diese Datenbank ist an der Vetmed seit fünf Jahren im Einsatz, weil in der Regel täglich derartige Testungen auch für den Nachweis von Viren in Geflügel und Fischen durchgeführt werden. Ob das Virus jetzt Mensch oder Tier befallen hat, ist für die Durchführung des Tests unerheblich.

Was vor dem Labor passiert? Ordnet der Amtsarzt eine Testung an, muss eine Probe abgenommen werden. Das passiert entweder über mobile Teams oder – künftig neu – in fünf

Drive-in-Stationen für Autofahrer in Niederösterreich. In St. Pölten und Amstetten gibt es bereits solche Drive-in-Stationen, drei weitere in Mistelbach, Wiener Neustadt und Zwettl sind in Vorbereitung.