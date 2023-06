Hitze: Caritas bietet Obdachlosen „Sommerfrische im Pfarrgarten“

Gemeinsam mit 21 Pfarren in Wien und Niederösterreich ruft die Hilfsorganisation wieder das Motto „Sommerfrische im Pfarrgarten“ aus. Freiwillige verköstigen die Gäste in den schattigen Pfarrhöfen mit kühlen Getränken und kleinen Snacks und bieten so einen Zufluchtsort,

Streetwork-Teams der Caritas verteilen zudem Wasser, Sonnencreme und Kopfbedeckungen, um Dehydrierung und Hitzeschäden zu verhindern. Auch Isomatten und Sommerschlafsäcke werden an Betroffene ausgegeben, damit sie nicht direkt auf dem heißen Asphalt liegen müssen.

(S E RV I C E - Helfen kann man online im wirhelfen.shop der Caritas: Mit 3,50 Euro spendieren Sie ein kaltes Getränk in einer Klimaoase, mit 50 Euro schenken Sie ein Hitze-Paket bestehend aus Isomatte, Sommerschlafsack, Sonnencreme, Trinkwasser und einer Kopfbedeckung. Caritas-Spendenkonto BAN: AT16 3100 0004 0405 0050 BIC: RZBAATWW Kennwort: Gruft)