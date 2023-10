Am Wiener Heldenplatz Nationalfeiertags-Programm trotz erhöhter Terrorwarnstufe

Am Heldenplatz steht wieder das Bundesheer im Mittelpunkt Foto: APA/FLORIAN WIESER

Werbung

M it der traditionellen Kranzniederlegung bei der Krypta am Heldenplatz durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und durch die Bundesregierung haben am Donnerstag die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag begonnen.