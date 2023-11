In Niederösterreich gibt es 20.000 bestätigte Naturgärten

Das Ehepaar Christine und Johann Ranzmaier aus Wilfersdorf (Bezirk Tulln) haben den 20.000. bestätigten Naturgarten in Niederösterreich. Vor Kurzem wurde ihrem Garten nämlich die Plakette von „Natur im Garten“ von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) verliehen. Die drei Kernkriterien für den Erhalt einer „Natur im Garten“-Plakette sind der Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide, auf Düngemittel und auf Torf. Zusätzlich muss eine Mindestanzahl der weiteren Naturgartenkriterien wie Blumenwiese, Obstgarten, Mulchen, Regenwassernutzung oder Wildstrauchhecke erfüllt werden, um eine Plakette zu erhalten.

„In einem ökologisch gepflegten Garten haben durch die Vielfalt der Elemente auch jene Tiere ein Zuhause, die spezielle Nahrungspflanzen oder Strukturen wie Totholz, Wildwuchs, Mischhecken oder Laubhaufen benötigen, wie diverse Schmetterlinge, Vögel und Igel“, heißt es von der vom Land NÖ getragenen Bewegung. Je vielfältiger der Garten, umso leichter stelle sich ein natürliches Gleichgewicht der Arten ein. Auch der Garten von Familie Ranzmaier zählt nun zu Niederösterreichs bestätigten Naturgärten. Ihr Garten beinhaltet mehrere Naturgartenelemente wie ein großes Nützlingshotel, für den Bau einer Terrasse sind alte Holzbalken eines abgerissenen Stadels wiederverwendet worden. Ebenso wurden die alten Dachziegel upgecycelt und in die Hanglage integriert. In mehreren Hochbeeten wird Gemüse zur Eigenversorgung angebaut.

Der Garten ist der Erholungsort der NÖ Landsleute

„20.000 bestätigte Naturgärten sind ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass Niederösterreich das Gartenland Nummer eins in Europa ist. Daher freue ich mich, wenn die ‚Natur im Garten‘-Plaketten in den kommenden Jahren noch viele weitere Gärten in unserem Bundesland zieren werden“, sagt die Landeshauptfrau. Viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher verbinden mit ihrem Garten Erholung, Entspannung und Ruhe. „Ich lade daher alle Naturgartenfans in Niederösterreich ein, ihre Grünräume nach den Kriterien von ‚Natur im Garten‘ zu pflegen und sich für eine Plakette mit dem Igel zu bewerben“, ruft die Landeshauptfrau die NÖ Landsleute auf.

Alle Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner können sich auf www.naturimgarten.at, telefonisch unter 02742/74 333 oder per E-Mail unter gartentelefon@naturimgarten.at informieren und selbst für eine „Natur im Garten“-Plakette bewerben.