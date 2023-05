Experte erklärt: „Niederösterreich ist anfällig für Tornados“

Als zuletzt im Abstand von nur wenigen Tagen zwei Tornados über Oberfladnitz im Bezirk Horn und Ziersdorf im Bezirk Hollabrunn fegten, waren viele Landsleute erstaunt und verängstigt. Dieses bedrohliche Wetterphänom wird eher den USA oder anderen fernen Orten zugeschrieben. Tatsächlich sind Tornados in Niederösterreich aber gar nicht ungewöhnlich.

Pro Jahr ereignen sich in ganz Österreich im Durchschnitt drei bis fünf Tornados, weiß Alois Holzer vom European Severe Storms Laboratory (ESSL) mit Sitz in Wiener Neustadt. Die Zahl der schnellsten Winde der Welt schwanke jedoch - in manchen Jahren sind es bis zu zehn, dann wieder kaum welche, erklärt der Forscher. Innerhalb des gesamten Bundesgebietes finden die Luftwirbel am häufigsten in Niederösterreich und der Steiermark statt. „Diese Bundesländer sind, wie die Daten zeigen, besonders anfällig für Tornados“, sagt Holzer. Innerhalb Niederösterreichs sind das Wald- und Weinviertel, die kürzlich von den beiden Tornados getroffen wurden, aber nicht die typischen Orte für das Wetter-Phänomen. Normalerweise kommen sie vor allem im Wiener Becken zwischen Wien und Wiener Neustadt vor, erklärt der Forscher aus der Buckligen Welt.

1916 kamen bei Tornado in Niederösterreich 34 Menschen ums Leben

In der Statutarstadt im Süden des Landes ereignete sich 1916 auch der heftigste Tornado, den Niederösterreich bisher erlebt hat, berichtet der Forscher. Die Stärke der Luftwirbel wird auf der sogenannten Fujita-Skala (0 bis 5) angegeben. Der damalige Tornado, bei dem 34 Menschen ums Leben kamen und 300 verletzt wurden, wurde mit 380 km/h auf Stufe vier von fünf eingeordnet. Zum Vergleich: Die beiden aktuellen Tornados waren mit bis zu 150 km/h beide Stufe eins - „also relativ schwach“, sagt Holzer. Erhebliche Sachschäden wurden aber auch hier verzeichnet. In Ziersdorf wurden Häuser beschädigt. In Oberfladnitz wurden Dächer großer Wirtschaftsgebäude abgedeckt.

Alois Holzer ist Meteorologe und leitet das europäische Unwetterforschungszentrum ESSL (European Severe Storms Laboratory) mit Sitz in Wiener Neustadt. Foto: ESSL

Ungewöhnlich war an den beiden Himmelsereignissen das frühe Auftreten. Es waren die ersten beiden Tornados heuer in Österreich. „Ende April bzw. Anfang Mai kamen sie relativ zeitig“, weiß Holzer. In den Sommer-Monaten, die auch gewitteranfälliger sind, kommen Tornados normalerweise häufiger vor. Voraussetzung, dass ein solcher Sturm entstehen kann, ist nämlich ein Gewitter oder eine gewitterartige Wolke.

Bisher zeigen Studien keine Tornado-Häufung wegen des Klimawandels

Dass sich die Menschen in Niederösterreich aufgrund des Klimawandels nun auf häufiger und heftiger auftretende Tornados einstellen müssen, ist laut Holzer nicht gesagt. Bisher gebe es keine validen Studien, die zeigen, dass die Klimakrise das Auftreten von Tornados wahrscheinlicher mache oder verstärke. Der Zusammenhang sei aber auch noch wenig erforscht, betont der ESSL-Direktor Holzer.

Über Ziersdorf im Bezirk Hollabrunn wurde am vergangenen Samstag ein Tornado gesichtet. Foto: Feuerwehr

Mehr Informationen über ESSL: https://www.essl.org/cms/essl-testbed/