Verteilt auf 51.000 Hektar: Wo Niederösterreichs Naturschätze lauern

An schroffen Felsen und einem grün schimmernden Bach vorbei führt der Holzweg von Wienerbruck Richtung Mitterbach. Zu hören ist an einem frühen Morgen in der Nebensaison nichts außer das Rauschen mehrerer Wasserfälle. Die Wanderung durch den Mini-Canyon Österreichs, die Östschergräben, ist vielen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern bekannt. Tatsächlich sind die Wanderwege, die durch die beeindruckende Landschaft im Mostviertel führen, aber nur wenige von vielen Ausflugs- und Erholungsmöglichkeiten in insgesamt 19 Naturparke in Niederösterreich.

Alle diese Naturparke zeichnen sich durch vielfältige Kultur- und Naturlandschaften aus. In Summe bringen sie es auf eine Fläche von rund 51.000 Hektar, die jährlich von rund 20 Millionen Menschen besucht wird. SIe können Moore entdecken, die Libellen und Fröschen im Naturpark Thayatal-Naturpark Dobersberg ein Zuhause bieten, oder die „Wüste Mannersdorf“, wo Feuchtgebiete und Auen Krokusse sowie seltene Orchideen beheimaten.

Grünlich schimmerndes Wasser, schroffe Felsen und tiefe Schluchten prägen das Bild den Ötschergräben. Foto: Lisa Röhrer

Damit eine Fläche offiziell ein Naturpark wird, braucht es eine Verordnung der Landesregierung. Dazu ist ein Konzept nötig, das auf vier Säulen fußt, erklärt die Geschäftsführerin des Vereins „NÖ Naturparke“, Jasmine Bachmann: Die Betreiberinnen und Betreiber der Naturparke bekennen sich zum Schutz der Natur und leisten zudem einen Beitrag zur Erholung, Regionalentwicklung und Bildung. Letzteres passiert etwa durch 30 Naturpark-Schulen und 12 -Kindergärten, die alle in Naturpark-Gemeinden liegen und einen Fokus auf die Naturvermittlung legen. Was die Regionalentwicklung betrifft, arbeiten die Parke mit Landwirten oder Beherbergungsbetrieben zusammen. Die Ausflugsmöglichkeiten in den Gebieten reichen von einem Zoo im Naturpark Geras bis zu einem Freilichtmuseum in der Blockheide.

Der Naturschutz ist ein wichtiger, aber nicht der einzige Zweck eines Naturparke. Im Gegensatz zu einem Nationalpark, von denen es sechs in ganz Österreich und zwei in NÖ gibt (Thayatal und Donau-Auen), hat ein Naturpark keinen offiziellen Schutzstatus. Naturparke sollen Naturschutz und wirtschaftliche Nutzung verbinden, während Nationalparke von Jagd oder Forstwirtschaft weitgehend ausgeschlossen sind. Noch stärker geschützt als Nationalparke sind nur die zwei Wildnisgebiete Österreichs – Dürrenstein-Lassingtal sowie eines im Nationalpark Hohe Tauern. Dort können die Kräfte der Natur unbeeinflusst wirken.Naturparke sollen

Umstellung auf Basisfinanzierung soll mehr Planbarkeit bringen

Aus dem Landesbudget fließen jährlich 200.000 Euro in die Naturparke. Ein Park erhält zwischen 5.000 und 15.000 Euro – allerdings muss das Geld projektbezogen verwendet werden. Zur Deckung von Personalkosten darf es nicht ausgegeben werden. Die neu zuständige Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) will das ändern und auf Basisfinanzierung umstellen. Geht es nach Rosenkranz, sollen ab 2024 570.000 Euro pro Jahr zur Verfügung stehen. Das muss sie in den Budgetverhandlungen mit der ÖVP allerdings erst durchbringen.

Das Geld soll den Parken Planbarkeit bringen und es ihnen ermöglichen, sich professioneller aufzustellen. Die kleinen werden zurzeit von Freiwilligen betreut, künftig sollen auch sie fixes Personal bekommen. Während NÖ-Naturparke-Obmann Werner Krammer das Hinzukommen neuer Parke für unwahrscheinlich hält und sich kleinere in den vergangenen Jahren aufgelöst haben, könnten die Gebiete einzelner wachsen. Der Markenauftritt samt Logos wurde bereits vereinheitlicht. Künftig sollen mehr Infostände errichtet und die Flächen besser gekennzeichnet werden.

Der Naturpark Ötscher-Tormäuer ist anderen hier etwas voraus: Wandert man dort weiter, vorbei am Erlauf-Stausee bis Mitterbach, marschiert man am Ende durch einen Holzbogen, der den Ein- und Ausgang des Parks kennzeichnet.