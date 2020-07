NÖN: Seit 1. Juli sind Sie offiziell Landespolizeidirektor, schon 2017 haben sie sich beworben, dann kam und ging Konrad Kogler, dann kamen Neuwahlen. Sind Sie jetzt am Ziel?

Franz Popp: Die lange Dauer der Neubesetzung war sicher auch dem politischen Machtwechsel geschuldet. Aber ich bin mit vollem Herzen Niederösterreicher und arbeite gerne für dieses Land.

Wie sieht eigentlich der Führungsstil des Franz Popp aus?

Popp: Ich würde ihn als situativ kooperativ bezeichnen. Generell versuche ich immer, Leute einzubinden, ich tausche mich gerne aus. Oft müssen Entscheidungen rasch fallen, dann scheue ich auch nicht davor, sie allein zu treffen. Jedenfalls steht meine Türe immer offen, und es ist auch möglich, einen Termin zu bekommen (lächelt).

Unter Innenminister Herbert Kickl wurde eine Aufweichung der Ausbildungskriterien angedacht, um Polizei-Anwärter schneller in den Dienst zu bringen. Was ist daraus geworden?

Popp: Die Kriterien wurden leicht verändert, aber ohne Qualitätsverluste. So wurde das Auswahlverfahren auf zwei Tage gestrafft, die Bewerber und Bewerberinnen bekommen sehr schnell über ihr Ergebnis Bescheid. Über die Jobbörse des Bundes gibt es vier Anmeldungstermine pro Jahr. Grundsätzlich bewirbt man sich in einem Bundesland, hat aber die Möglichkeit, alternativ ein zweites anzugeben. Das Ergebnis der Bewerbung gilt ein Jahr, danach kann man das Aufnahmeverfahren wiederholen. Einzelne Module wie Sport und der Grammatiktest können nach einer kürzeren Zeitspanne wiederholt werden. Früher waren Bewerber und Bewerberinnen, die es nicht gleich geschafft hatten, ein ganzes Jahr gesperrt.

Daniel Lohninger Bürgernähe ist die Basis LEITARTIKEL

Seit Ende 2019 ist in NÖ die Landesleitzentrale aktiv. Wie ist die bisherige Erfahrung damit?

Popp: Es läuft sehr gut, weil die Abläufe und Einsätze jetzt zentral gesteuert werden. Erst kürzlich beim Mord in Gerasdorf am 4. Juli haben wir gesehen, dass sich das System bewährt und uns eine gute Übersicht schafft.

Wie sieht es mit dem Respekt gegenüber der Polizei aus? Sinkt der?

Popp: Wir merken natürlich einen gesellschaftlichen Wandel, der es mit sich bringt, dass staatliche Institutionen nicht mehr so anerkannt sind. Es gibt eine leichte Steigerung bei Übergriffen gegen Polizisten und Polizistinnen, das ist nicht erfreulich, aber damit müssen wir umgehen. Wir versuchen, in kritischen Situationen, so lange es geht, zu kommunizieren, ab einem gewissen Level der Aggression oder des Widerstandes muss man aber durchgreifen. Wir versuchen dann immer zu vermitteln, dass Widerstand gegen die Staatsgewalt im weiteren Leben, etwa bei der Arbeitssuche, hinderlich sein kann, weil er grundsätzlich der Justiz angezeigt wird. Im Hintergrund solcher Widerstands-Aktionen stehen auch oft Alkohol- oder Suchtmitteleinfluss. Und die Aggressionen sind keineswegs auf Jugendliche begrenzt, die gibt es in allen Altersschichten. Zum Beispiel bei Demenzkranken.

In Sachen Demenz können sich Polizeidienststellen ja auch zertifizieren lassen.

Popp: Ja, das ist ein Projekt, das wir gemeinsam mit der Donau-Uni Krems umsetzen. Es wurde dafür ein eLearning-Tool entwickelt. Wenn 70 Prozent der Bediensteten diesen Kurs machen, wird das Zertifikat „demenzfreundliche Dienststelle“ verliehen. Der Umgang mit Demenzkranken erfordert ja einiges Fingerspitzengefühl: Oft zeigen solche Menschen Diebstähle an, weil sie Gegenstände verlegt haben. Oder sie verlassen die Einrichtungen, in denen sie leben.

Cyberkriminalität ist eine der Herausforderungen der Zukunft. Ist die Polizei dafür personell und technisch gut genug aufgestellt?

Popp: Bei den Hackerangriffen verzeichnen wir Steigerungen von 60 bis 70 Prozent, die Täter sind schwierig auszuforschen, auch, weil die Server oft im Ausland stehen. Wir müssen hier stark auf Prävention setzen und auch in Personal und Technik investieren. Fachleute zu finden ist schwierig, weil sie nicht ganz in das Gehaltsschema der Polizei passen. Hier muss man überlegen, mit Sonderverträgen zu arbeiten. Auch technisch sind einige Investitionen nötig.

Im Jahr 2015 wurde die Aktion „Gemeinsam.Sicher“ gestartet mit dem Ziel, die Zivilbevölkerung stärker einzubinden. Was ist daraus geworden?

Popp: Es gibt sie nach wie vor, Kernthema ist eine bürgernahe Polizeiarbeit. Die Aktion hat den ersten Drive sicher verloren, weil andere Themen im Mittelpunkt standen. Aber viele Kollegen und Kolleginnen draußen sind am Ball, haben engen Kontakt mit Bürgern. Auch werden viele kleine Aktionen vor Ort abgewickelt, etwa jene für die Sicherheit von Frauen in St. Pölten und Wiener Neustadt. Da ging es darum, Angsträume zu identifizieren und sicherer zu machen, indem beispielsweise finstere Orte besser ausgeleuchtet werden. Oft kann man mit Kleinigkeiten sehr viel erreichen.

International wird das Thema Polizeigewalt durch die aktuellen Vorfälle in den USA intensiv diskutiert. Wurden Sie oft damit konfrontiert?

Popp: Es gab starke Reaktionen, das hat mich in dieser Intensität verwundert. In NÖ haben wir im Jahr rund 25 Beanstandungen in Richtung Polizeigewalt, österreichweit gab es dazu 2019 317 Meldungen. Es betrifft meistens Situationen, in denen etwas erzwungen werden muss, zum Beispiel Anhaltungen nach dem Unterbringungsgesetz. Wir investieren hier sehr viel in die theoretische Aus- und Weiterbildung und auch in den praktischen Bereich wie etwa in das Einsatztraining, um überschießende Polizeigewalt zu vermeiden. Wenn es einen Vorfall oder Beschwerde gibt, dann gibt es intern Meldepflichten, auch werden davon, von der Volksanwaltschaft bis zur Justiz, viele Institutionen informiert, die diese Vorwürfe genau prüfen.

Zurück nach Niederösterreich: Wie soll unter einem Landespolizeidirektor Franz Popp die Polizeiarbeit aussehen?

Popp: Bürgernahe Polizeiarbeit ist mein Thema. Ich möchte mehr Präsenz, mehr Fuß- oder auch Radstreifen. Kontakt zur Bevölkerung bekomme ich beim Gehen, da ist auch eine Ansprache möglich. Weitere Schwerpunkte sind eine bessere Vernetzung der Polizei mit Wissenschaft und Wirtschaft und vermehrte Präventionsarbeit, speziell bei häuslicher Gewalt .