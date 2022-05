Rotes Kreuz NÖ gründet "Club der Guardians of Humanity"

Vollbild

FB

Geschäftsführer Thomas Wallisch, Präsident Josef Schmoll, Ina Pfneiszl, Head of Sustainability, Firma Schachinger Logistik, Landesgeschäftsführer-Stellvertreterin Andrea Winter, Rotkreuz-Konsul Christof Kastner, Vizepräsident Hans Ebner und Landesdirektor GSD Hannes Buxbaum beim ersten Netzwerk-Treffen der „Guardians of Humanity“ Schauspieler und Autor Rudi Roubinek und Generaldirektorin & Vorstandsvorsitzende Elisabeth Stadler, Vienna Insurance Group sind als Weinpaten aktiv – mit dem Verkauf des Rotkreuz-Weins wird aktuell die humanitäre Hilfe für Menschen in Not rund um den Ukraine-Konflikt unterstützt. Christof Kastner übernimmt im Gründungsjahr den Vorsitz des Clubs der Guardians of Humanity. Obmann der Raiffeisen-Holding Wien-NÖ Erwin Hameseder sowie die Künstlerin und Kinderburg-Botschafterin Christa Hameseder sind bereits seit mehreren Jahren wichtige Unterstützer des Roten Kreuzes Niederösterreich.

1 /4