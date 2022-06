Neuer Bundespolizeidirektor aus Groß Enzersdorf

Werbung

Das Innenministerium (BMI) stellt sich organisatorisch neu auf, um für den "Kampf gegen Schlepperei und illegale Migration, jede Form von Extremismus und Cyberkriminalität" gerüstet zu sein. Neben einigen Personalrochaden sei dabei die Neuorganisation der Gruppe Bundespolizeidirektion, der Michael Takacs vorstehen wird, der Direktion für Digitale Services und des Krisen- und Katastrophenschutzes zentral. Das sagte Minister Gerhard Karner (ÖVP) am Donnerstag.

Durch die Reform des Hauses soll eine "moderne, straffe und zeitgemäße Organisation, die diesen Herausforderungen standhält" geschaffen werden, sagte Karner bei einer Pressekonferenz.

Servicestelle für die Landespolizeiorganisationen

Neu organisiert wird etwa die Gruppe "Bundespolizeidirektion" in der Generaldirektion für Öffentliche Sicherheit (Sektion 2), die künftig als Servicestelle für die Landespolizeiorganisationen dienen soll. "Es gibt dabei aber keine zusätzliche Führungsebene, sondern eine neue Aufgabenzusammensetzung. Die Bundespolizeidirektion hat eine servicierende Komponente", in der etwa Kompetenzen bezüglich der Sondereinheit WEGA oder des Diensthundewesens gebündelt sein werden. Außerdem wurde dort eine eigene Abteilung für "polizeiliche Sondereinsätze" geschaffen und "zahlreiche Einheiten gebündelt, die zuvor verstreut, teilweise auch extern, positioniert waren", sagte der Generalsekretär des Innenministeriums, Helmut Tomac.

Neu: Direktion für digitale Services

Eine weitere Neuerung ist die Direktion für digitale Services. Die aktuelle Situation in Kärnten, das mit Hacker-Angriffen zu kämpfen hatte, zeige, dass "eine Bündelung der Kräfte in Sachen Cyberkriminalität" notwendig sei, so Tomac. Und auch die Themen "Krisen und Katastrophenschutz" werden nun in einer Gruppe gebündelt und neu strukturiert. Dafür soll ein Lagezentrum zwölf Meter unter der Erde und unter dem Innenministerium gebaut werden.

Fünf neue Gruppen

Auf Personalebene wurden fünf Gruppen ausgeschrieben und nach Begutachtung einer unabhängigen Kommission neu besetzt. Die Gruppe für Sicherheitspolitik übernimmt Wilhelm Sandrisser, Personal und Organisation Wolfgang Taucher, Krisenmanagement Reinhard Schnakl und die Gruppe Wirtschaft, Raum und Technik Peter Skorsch. Bundespolizeidirektor wird Michael Takacs, der damit formell der zweithöchste Polizist des Landes wird und nur der Generaldirektion für öffentliche Sicherheit unterstellt ist.

Nur Männer in der Führungsriege

Dass bei den Stellenausschreibungen von Führungspositionen in fünf wichtigen Gruppen nur Männer zum Zug kamen, bedauerte Karner. "Ich hätte gerne mehr weibliche Führungskräfte besetzt, da sind wir aber nicht so weit, wie wir gerne wären, das sage ich ganz offen." Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung der Kärntner Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß sei aber dabei, "dass sich das, was wir in den Polizeischulen schaffen, nämlich bis zu 50 Prozent weibliche Mitarbeiter zu beschäftigen, in Zukunft auch auf Führungsebene durchsetzt", so der Minister.