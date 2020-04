Zuletzt hielt sich Vanessa in Graz auf, wohnhaft ist sie ursprünglich in Neudörfl (Burgenland, Grenze zu Wiener Neustadt). Ihre Mutter vermutet, dass sie sich im Raum Graz/Wien/Wiener Neustadt aufhalten könnte. "Bitte melde dich bei mir", startet sie via NÖN einen Aufruf an ihre Tochter. Hinweise zum Aufenthalt ihrer Tochter an 0676/5828869.