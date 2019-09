Neue "Cobra"-Beamte im Dienst .

In der Ausbildungs- und Einsatzzentrale der Cobra in Wr. Neustadt schlossen am 27. September insgesamt 16 österreichische und 2 jordanische Spezialeinsatzbeamte ihre Grundausbildung bei der Cobra ab. Im Zuge einer Zeremonie wurde den erfolgreichen Absolventen das „weinrote Spezialeinheiten-Barett“ überreicht.