Begonnen hat Stangl als Leiter der Abteilung des Finanz und Rechnungswesens beim ARBÖ NÖ. Danach wechselte er in die Bundesorganisation, wo er von 2006 bis 2019 Abteilungsleiter des Finanz- und Rechnungswesens, der Sicherheits-Pass-Abteilung sowie der Mitgliederevidenz war. Im letzten Jahr übernahm er die Landesgeschäftsstellenleitung in der ARBÖ-Landesorganisation Steiermark, bevor er im September 2020 die Position von Franz Pfeiffer übernahm, der sich mit dem Wechsel aus dem operativen Tagesgeschäft zurückzieht.



Franz Pfeiffer wird Präsident

Auf Franz Pfeiffer warten beim ARBÖ künftig aber neue Aufgaben: Er wird als Präsident des ARBÖ NÖ weiterhin für den Automobilklub aktiv sein und seine langjährige Erfahrung einbringen. Er folgt Siegfried Artbauer nach, der nach zehnjähriger Präsidentschaft seinen Ruhestand antritt.

Das neue Führungsduo des ARBÖ NÖ wird den Weg des Automobilklubs gemeinsam fortsetzen, wie Präsident Franz Pfeiffer ausführt: „Unsere Mitglieder können sich auf uns verlassen, dass wir 24 Stunden am Tag an 365 Tagen im Jahr für sie da sind. Dieses Kundenservice werden weiter intensivieren und ausbauen. Zusätzlich positionieren wir den ARBÖ als verlässlichen Mobilitätspartner, der neue Technologien und Mobilitätsformen forciert und lautstark die Interessen aller Autofahrer in Niederösterreich vertritt.“