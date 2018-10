Geburtenschwache Jahrgänge. Untauglichkeit. Mehr Möglichkeiten, um Wehrersatzpflicht abzuleisten. Das Ringen nach Zivildienern steigt. Staatssekretärin Karoline Edtstadler schickt daher eine Zivildienstgesetznovelle in Begutachtung.

Die Ziele:

Bessere Ausbildung: Zivildiener sollen ein E-Learning-basiertes Modul über Staatsbürgerschaftskunde absolvieren.

Höhere Lehrqualität: Auch für Vorgesetzte wird es ein E-Learning-Tool geben.

Kein Krankenstandsmissbrauch: In der Novelle ist eine maximale Krankenstandsdauer von 21 Kalendertagen vorgesehen. Missbrauch führt zu Entlassung.

Bedarfskontrolle: Einrichtungen, die über drei Jahre keinen Bedarf angemeldet haben, wird die Anerkennung entzogen.

Niederösterreichs Zivildienst ist aber mit einer Bedarfsdeckung von rund 95 Prozent gut aufgestellt. Aktuell stehen 2.400 Zivildiener in rund 130 Einrichtungen im Dienst. „Nur in Randbereichen in Bezirken mit schwacher Infrastruktur merken wir einen Mangel“, stellt Christoph Hermanek vom Landeszivildienstreferat des Samariterbundes fest. Keinen Mangel hat die Feuerwehr. Sprecher Franz Resperger meint zur Novelle, „dass Zivildienst durch Staatsbildung nicht attraktiver wird“. Dies zu lehren, sei „Aufgabe der Schulen“. Sowohl beim ASBÖ als auch bei der Feuerwehr kommt es „nur vereinzelt“ zu Krankenstandsmissbrauch.