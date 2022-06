Tag des Fahrrads: E-Bike-Boom und neue Berufsbilder

Werbung

Erwiesenermaßen fördert Radfahren die Gesundheit und schont – als klimafreundliche Mobilitätsform – die Umwelt. Nun betrachtet die aktuelle Studie „Wirtschaftsfaktor Radfahren“ im Auftrag von klimaaktiv mobil – der Klimaschutzinitiative des Klimaschutzministeriums (BMK) im Verkehrsbereich – den volkswirtschaftlichen Effekt des Fahrrads erstmals umfassend entlang der Wertschöpfungskette.

Rund 46.000 Arbeitsplätze

Das Ergebnis: Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Radwirtschaft in Österreich wird deutlich unterschätzt. Österreichs Radwirtschaft erzielte 2019 Wertschöpfungseffekte in Höhe von 2,9 Mrd. Euro und ist damit so groß wie die Telekommunikationsbranche. Zudem ist der Wirtschaftssektor besonders beschäftigungsintensiv – rund 46.000 Jobs sind mit der Radwirtschaft verbunden.

„Radfahren ist gefragter denn je und das ist gut so. Bereits mehr als 2,7 Millionen Österreicherinnen und Österreicher sind täglich oder mehrmals pro Woche mit dem Fahrrad unterwegs. Das sorgt auch für eine boomende Radwirtschaft. Denn Radfahren ist klimafreundlich, gesund, energieeffizient und stärkt unsere Wirtschaft. Mit jedem in der Radwirtschaft erwirtschafteten Euro werden weitere 64 Cent Wertschöpfung in anderen Bereichen – im Tourismus, der Gastronomie oder dem Einzelhandel – ausgelöst. Mit unserem Rekordbudget für aktive Mobilität von 60 Millionen Euro sorgen wir weiter für einen Umbau des Verkehrssystems und Ausbau der Radinfrastruktur. So erleichtern wir den Umstieg auf klimafreundliche Verkehrsmittel, die auch für unseren Wirtschaftsstandort immer wichtiger werden“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Wirtschaftsfaktor: Gesamtwertschöpfung Fahrrad so groß wie Telekommunikationssektor

2019 betrug die direkte Bruttowertschöpfung des Fahrrads 1.762,6 Mio. (rund 1,8 Mrd.) Euro. Damit wird in der Radwirtschaft mehr Wertschöpfung als im Straßenbau generiert bzw. das Doppelte dessen, was im Sektor Forschung und Entwicklung erwirtschaftet wird. Unter Berücksichtigung der Vorleistungen in der vorgelagerten Wertschöpfungskette (indirekte Effekte in Höhe von 854 Mio. Euro) sowie der Einkommenseffekte in der nachgelagerten Wertschöpfungskette (induzierte Effekte in Höhe von 278,2 Mio. Euro), erhöht sich der gesamtwirtschaftliche Wertschöpfungseffekt des Fahrrads in Österreich auf 2.895 Mio. Euro (rund 2,9 Mrd. Euro). Damit ist die Radwirtschaft in ihrer gesamtwirtschaftlichen Bedeutung so groß wie der Telekommunikationssektor.

Am stärksten profitieren die mit dem Radtourismus verbundenen Sektoren wie das Beherbergungswesen und die Gastronomie sowie der Einzelhandel und die Herstellung von Fahrrädern. Erst danach folgen die Dienstleistungen des Sports, die neben den Radvereinen auch den Profisport, den Betrieb von Anlagen oder die Durchführung von Radveranstaltungen umfassen. Mit Blick auf die Österreichkarte profitieren Kärnten, Tirol sowie das Burgenland am stärksten von der Radwirtschaft (bezogen auf die regionale Wertschöpfung).

Arbeitsgarant: Jeder 97te Arbeitsplatz in Österreich von Radwirtschaft abhängig

Die Radwirtschaft ist überdurchschnittlich beschäftigungsintensiv – 30.107 Jobs können direkt dem Radsektor zugerechnet werden. Damit liegt der direkte Beschäftigungseffekt höher als die Einwohnerzahl von Bregenz. Inklusive indirekter und induzierter Effekte werden im Jahr 2019 46.143 Jobs der Radwirtschaft zugeordnet. Dies entspricht einem Anteil von 1,03 Prozent der Erwerbstätigen in Österreich, zwei Arbeitsplätze in der Radwirtschaft sichern hierzulande einen weiteren Arbeitsplatz ab. In absoluten Zahlen gemessen erreicht im Bundesländervergleich Tirol mit insgesamt 8.873 Beschäftigten den höchsten Wert, es folgen Kärnten (7.533), Salzburg (6.685) und Oberösterreich (5.797).

Radfahren boomt und lässt neue Berufsbilder entstehen

Den Studienautor:innen zufolge entwickelt sich das Fahrrad immer mehr zum Verkehrs- und Transportmittel (starke Zunahme an Lastenrädern und Fahrradbot:innen) sowie zum ganzjährig genutzten Sportgerät. Das ist auch gerade im Hinblick auf den steigenden Radtourismus in Österreich ersichtlich. Hinzu kommt der ungebrochene Trend zum E-Bike, dessen Marktanteil bereits über 40 Prozent liegt. Zudem attestiert die Studie dem Fahrrad-Sektor eine zunehmende Professionalisierung. So gibt es seit August 2019 zwei neue Lehrberufe: „Fahrradmechatroniker:in“ und „Sportgerätefachkraft“.