Zivildienst erhöht soziale Kompetenz und schafft ökonomischen Vorteil

Nach Wien und Oberösterreich ist Niederösterreich mit einem Anteil von 16,6 Prozent der österreichischen Zivildiener im Spitzenfeld. Diese tragen im Bundesland auch viel zur Gesellschaft bei, über 40 Prozent der Zivildiener sind im Rettungswesen tätig, danach folgt die Behinderten- und Sozialhilfe sowie die Altenbetreuung. Das erfasste eine Studie des NPO-Kompetenzzentrums der WU Wien im Auftrag der zuständigen Zivildienstserviceagentur.

Zivildiener zeigen sich zufrieden mit Tätigkeit

90 Prozent der befragten Zivildiener würden sich wieder dafür entscheiden, mehr als 70 Prozent erhielten laut eigenen Angaben wichtige soziale Kompetenzen, wie mehr Resilienz und Toleranz.

"Es geht beim Zivildienst also nicht bloß um einen Wehrersatzdienst für den Staat. Hier geht es auch um Menschen- und Herzensbildung. Davon profitieren wir alle", bestätigt Zivildienstministerin Elisabeth Köstinger. Über 72 Prozent der Zivildiener sehen die Sinnhaftigkeit und den hohen Nutzen als Grund ihrer Entscheidung, 48 Prozent wollen sich sozial in der Gesellschaft engagieren.

Auch ökonomisch zahlt sich der Zivildienst aus: In einer Gesellschaft ohne Zivildienst würden für Einrichtungen Mehrkosten in der Höhe von 117 Millionen Euro anfallen, denn bereits bestehendes oder neues Personal müsste den Mehraufwand bewältigen. Mehr als 30 Prozent der Zivildiener arbeiten ehrenamtlich in den jeweiligen Einrichtungen weiter, 5,6 Prozent werden zu hauptamtlichen Mitarbeitern. "Der Zivildienst zahlt sich gesellschaftlich gesehen mit Gewissheit aus", resümiert Studienleiter Christian Grünhaus.