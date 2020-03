Noch nie hatte ich während einer Sitzung mit den Mitgliedern der NÖN-Chefredaktion eine selbstgebastelte Krone auf - auch nicht im Fasching. Das durch die Coronakrise erzwungene Arbeiten im Home-Office machte die Premiere jetzt möglich.

privat Emil, der vierjährige Sohn von NÖN-Chefredakteur Walter Fahrnberger, sorgte für eine nicht alltägliche aber durchaus willkommene Sitzungsunterbrechung nach einer zweieinhalbstündigen Telefonkonferenz.

Die - zur Belustigung aller Beteiligten - kurze Showeinlage zeigt die Verschmelzung zwischen Arbeitsleben und Familie in der Krisenzeit. Zwar sind es meine Kinder gewohnt, dass der Papa auch am Wochenende etliche Stunden in seinem Büro verbringen muss. Mehrere Tage hindurch ist das aber selten der Fall. Und wenn an einem Vormittag das Heim-Büro dann für fast drei Stunden verschlossen bleibt, weil der Papa telefonieren muss, ist das für einen Vierjährigen noch interessanter. Vor allem, wenn die Leute am anderen Ende der Leitung sogar am Bildschirm zu sehen sind.

Übrigens gab es da auch für die Kinder der Kolleginnen und Kollegen kein Halten. „Das sind also die Leute, warum sich Mama oder Papa immer ärgern müssen“, wird sich da wohl so mancher Spross gedacht haben. Ehrlich gesagt ist es aber auch für die Erwachsenen interessant, einen Einblick ins Heim der anderen Mitarbeiter zu ergattern. Und die Video-Telefonie schafft richtigen Sitzungscharakter, sodass schon jetzt klar ist: Dieses Tool wird wohl auch in Zeiten nach Corona für mehr Effizienz in unserem Arbeitsablauf sorgen.

Zurück ins Hause Fahrnberger. Dort versuchen wir mit verschiedenen Thementagen für Abwechslung bei den Kindern zu sorgen. Nach einem Dino-Tag war eben der Verkleidungs-Tag jener, der für den „königlichen“ Chefredakteur gesorgt hat. Wer aber daraus auf die Hierarchie in der Familie schließen will, irrt gewaltig. Die Herren im Haus sind letztlich wie überall vor allem auch in dieser Zeit die Kinder.

Unbewusst hatte der kleine Emil mit der selbstgebastelten Krone aber doch ein richtiges Händchen. Denn schließlich ist der Virus aufgrund seiner Form nach der „Krone“ (lateinisch Corona) benannt. Und diese wird uns in den nächsten Wochen noch enger zusammenschweißen. Privat, aber ganz sicher auch beruflich.