Neuer Fokus auf NÖ/Bgld Grenzkontrollen zur Slowakei werden mit Montag gestoppt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

An der Grenze sollte es bald rascher gehen Foto: APA/ERNST WEISS

D ie Kontrollen an der Grenze zwischen Österreich und der Slowakei werden mit Montag wieder beendet. Stattdessen wird man Grenzraum-Kontrollen in Abstimmung mit dem Nachbarland weiter führen, teilt das Innenressort der APA mit. Vor allem in Bezirken Gänserndorf, Bruck/Leitha und im Raum Kittsee werde dies verstärkt geplant. Anlass für die Strategieänderung ist, dass auch Tschechien seine Kontrollen an der Grenze zur Slowakei einstellt.