Am Montag der Vorwoche hat sich Verteidigungsminister Mario Kunasek für Robert Brieger (61) als neuen Generalstabschef entschieden. Brieger, der in Eichgraben im Bezirk St. Pölten Land wohnt, folgt in dieser Funktion Othmar Commenda, der mit Ende Juni in den Ruhestand getreten ist.

Insgesamt hatten sich sieben Personen um die Position beworben, darunter auch Rudolf Striedinger, von 2011 bis 2016 Militärkommandant in NÖ und seither Chef des Abwehramtes.

Generalmajor Brieger (61) ist zurzeit der Stabschef des Verteidigungsministers. Er begann seine militärische Laufbahn 1975, in Niederösterreich tat er in den Kasernen Götzendorf und Zwölfaxing Dienst, Brieger hat überdies große Auslandserfahrung. Am Dienstag, 24. Juli, wird Brieger in Wien offiziell ernannt.

Der Chef des Generalstabes in Österreich ist der oberste Berater des Verteidigungsministers in militärischen Angelegenheiten.