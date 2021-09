Neuer Landesrettungskommandant beim Roten Kreuz .

Mit einem Festakt auf Schloss Haidenhof in Langenlois fand am, 17. September die offizielle Amtsübergabe beim Roten Kreuz NÖ statt: Werner Kraut, neun Jahre lang als Landesrettungskommandant für den Rettungsdienst zuständig, übergab sein Amt an Wolfgang Frühwirt.