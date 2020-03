58 neue Corona-Fälle in Niederösterreich .

In Niederösterreich wurden mit Stand 10.30 Uhr bisher 1.482 Personen aufgrund eines Verdachts auf das Coronavirus getestet: Davon waren 1.155 negativ, 181 – nach 155 am Vortag – positiv. 146 sind noch in Prüfung und daher offen. Zwei von den 181 positiv getesteten Personen sind genesen.