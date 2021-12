Das bringt 2022

In einem Bereich wird das neue Jahr beginnen, wie das alte geendet hat: Corona bleibt wohl 2022 das beherrschende Thema. Die kommenden Monate bringen neben der Impfpflicht aber auch Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag des Bundeslandes, Wahlkampf und CO₂-Bepreisung. Ein Überblick, was 2022 für die Landsleute bereithält.

100 Jahre NÖ

Am 1. Jänner 1922 trat das „Trennungsgesetz“ in Kraft, wodurch NÖ vollständige Souveränität als Bundesland erhielt und von Wien getrennt wurde. 2022 steht im Zeichen dieses Jubiläums. Geplant sind dazu Feierlichkeiten – verteilt auf mehrere Orte und das gesamte Jahr.

Impfpflicht

Zu Beginn des Jahres gilt die Omikron-Variante als besondere Gefahr. Als Waffe gegen die Pandemie wird die Impfung gesehen. Ab Fe-bruar 2022 ist sie verpflichtend. Gelten soll die Impfpflicht bis Ende Jänner 2024. Betroffen sind alle Über-14-Jährigen mit Hauptwohnsitz in Österreich.

Ökosoziale Steuerreform

Ab Jänner wird der Steuersatz in der zweiten Lohn- und Einkommenssteuerstufe von 35 auf 32,5 Prozent gesenkt. Ab Juli wird der CO₂-Ausstoß mit 30 Euro pro Tonne bepreist. Der Preis soll sukzessive bis 2025 auf 55 Euro ansteigen. Laut Energieagentur werden sich Diesel und Heizöl um 9,6 Cent pro Liter verteuern. Die Einnahmen aus der CO₂-Steuer fließen als Klimabonus zurück an die Bevölkerung. Ebenfalls im Sommer wird der Familienbonus von 1.500 auf 2.000 Euro pro Kind erhöht. Jemand, der 2.500 Euro brutto im Monat verdient und zwei Kinder hat, zahlt so keine Steuern mehr.

Bundespräsidentenwahl und Landtagswahlkampf

Im Herbst findet die Bundespräsidentschaftswahl statt, da Alexander Van der Bellens Amtszeit am 26. Jänner 2023 endet. Zu dem Zeitpunkt wird NÖ auch einen Termin für die Landtagswahl festlegen – voraussichtlich für Anfang 2023. Das kommende Jahr wird deshalb im Zeichen des Landtagswahlkampfes stehen. Bevor die Parteien landesweit um die Wählergunst buhlen, machen sie das in zwei Statutarstädten: In Waidhofen/Ybbs wird am 30. Jänner der Gemeinderat neu gewählt, in Krems im Herbst.

Parkpickerl

Ab März 2022 gilt in Wien flächendeckend das Parkpickerl. Auswirkungen hat das auch für NÖ: Gemeindevertreter berichteten bereits, dass Niederösterreicher, um an das Pickerl zu kommen, ihren Wohnsitz in die Hauptstadt verlagerten. Die Parkplatznot könnte sich dadurch in den Orten um Wien verschärfen.

Teureres Autofahren

Die Normverbrauchsabgabe kommt im kommenden Jahr (wieder einmal) neu, die Spritkosten werden erhöht (Stichwort: Ökosoziale Steuerreform). Die Pkw-Autobahn-Jahresvignette – diesmal in der Farbe „Marille“ – kostet mittlerweile 93,80 Euro. Dafür wird der private Kauf von E-Autos weiterhin gefördert – mit 5.000 Euro.Der „digitale Führerschein“ wird im Frühjahr eingeführt. Er ist kein Ersatz für bestehende Dokumente und soll kostenlos sein.

Landesausstellung 2022

Ab 26. März sind im barocken Schloss Marchegg die „Marchfeld Geheimnisse“ zu erleben. Bis November wird dort die Landesausstellung gezeigt.

Landesstrategie-Präsentation und neues Besucherzentrum

Das Landtagsbesucherzentrum, das die parlamentarische Arbeit sichtbarer machen soll, wird im Herbst eröffnet. Außerdem werden dann die Ergebnisse der Landesstrategie präsentiert.