„Limes“ sorgt für Sicherheit auf der Donau

„Der Stellenwert der Wasserpolizei ist für das Innenressort ein ganz wesentlicher, betrachtet man die vielfältigen Aufgaben, die erfüllt werden“, sagte Der Innenminister Gerhard Karner. „Der polizeiliche Einsatz auf internationalen Wasserstraßen wie der Donau ist vielfältig und fordernd. Suchaktionen, Überwachung von Veranstaltungen, Schifffahrtskontrollen, aber auch der Einsatz im grenznahen Raum zur Slowakei erfordern moderne und zeitgemäße Ausrüstung“

Innenminister Gerhard Karner und Landeshauptfrau und Boots-Patin Johanna Mikl-Leitner. Foto: BMIJ. Makowecz

Generell sei 2023 das höchste Sicherheitsbudget der Zweiten Republik mit 4,7 Milliarden Euro verabschiedet worden. „Investitionen erfolgen in hochwertige Ausrüstung, Modernisierung und professionelle Infrastruktur, beispielsweise in ein modernes Sicherheitszentrum in Wien Meidling.“ Unter anderem seien für den Bereich der Terrorismus- und Extremismusabwehr 23 mobile Drohnenabwehrsysteme, ein Multifunktionsfahrzeug, drei Mannschaftstransporter namens "Survivor" sowie Schutzausrüstung gegen chemische und nukleare Gefahren angeschafft worden, ergänzte Karner.

„Limes“: Einsatz rund um die Uhr

Das knapp zehn Meter lange Boot ist für zwölf Personen zugelassen und 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, auf der Wasserstraße Donau im Einsatz. Der Name des neuen Polizeieinsatzbootes hat seinen Ursprung im Römischen Reich und bedeutet Grenzwall. Denn neben kriminalpolizeilichen und verwaltungspolizeilichen Aufgaben auf den niederösterreichischen Wasserstraßen, hat das neue Polizeieinsatzboot auch fremden- und grenzpolizeiliche Aufgaben zu tätigen.

Das Überwachungsgebiet der „LIMES“ erstreckt sich im Osten von der Staatsgrenze zur Slowakei bis zur Stadtgrenze Wien und im Westen bis zum Laufkraftwerk in Wallsee-Mitterkirchen bei Amstetten. Diese insgesamt 226 Kilometer auf der Donau sowie sechs Kilometer auf der March werden 365 Tage durch das neue Polizeieinsatzboot überwacht.

Die "Limes"-Crew wird Wasserfahrzeuge überwachen, sie ist mit Nachtsichtgerät und integrierter Infrarot-Wärmebildtechnik ausgestattet. Foto: BMIJ. Makowecz

556 PS und 70km/h Höchstgeschwindigkeit

Das Hightech Boot mit 556 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von rund 70 km/h wurde von der Österreichischen Schiffswerften AG (ÖSWAG) in Linz, eigens für die polizeilichen Anforderungen konzipiert und gebaut. Die rund acht Tonnen schwere „LIMES“ wird von der Wasserpolizei im Gebiet der Donau als Kontrollfahrzeug eingesetzt und ist mit modernsten technischen Geräten, wie zum Beispiel Nachtsichtgerät oder integrierter Infrarot-Wärmebildtechnik ausgestattet. So wird den 38 geschulten Schiffsführer:innen ermöglicht, ihre Aufgaben professionell und effizient durchzuführen. Zu den Aufgaben der Wasserpolizei gehören unter anderem die Überwachung von Wasserfahrzeugen zur Verhinderung und Bekämpfung von spezifischen und grenzüberschreitenden Delikten, die Erhöhung der Sicherheit der Schifffahrt und des Transports, die Kontrolle der Einhaltung der schifffahrtsrechtlichen Vorschriften sowie Fahndungs- und Suchmaßnahmen.

Dank von Mikl-Leitner, Takacs und Popp

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte, der Donaustrom verbinde nicht nur die Wirtschaft und den Handel, sondern auch den Tourismus und sei eine Kraftquelle für alle. „Ich freue mich sehr, Patin des neuen Polizeieinsatzbootes LIMES zu sein.“

Großer Bahnhof für das neue Polizeiboot: Bundespolizeidirektor Michael Takacs, Johanna Mikl-Leitner, Gerhard Karner und Landespolizeidirektor Franz Popp (v.li.) Foto: BMIJ. Makowecz

Für Bundespolizeidirektor Michael Takacs sei es wichtig, dass auch am Donaustrom kriminalpolizeiliche und fremdenpolizeiliche Kontrollen ordnungsgemäß durchgeführt werden können. Auch bei Unglücken sei es der Crew möglich, sofort die erforderliche Hilfeleistung zu erbringen.

Landespolizeidirektor Franz Popp dankte dem Innenministerium für die Finanzierung des neunen Polizeieinsatzbootes und allen Verantwortlichen des See- und Stromdienstes der Polizei in Niederösterreich für die gute Planung und Umsetzung. „Ich wünsche allen Schiffsführerinnen und Schiffsführern alles Gute, wenig herausfordernde Einsätze und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel“, so der Landespolizeidirektor.

Landeskoordinator Gerald Gruber und Superintendent Lars Müller-Marienburg haben die „LIMES“ gesegnet.