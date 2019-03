Älteres Ehepaar kam in Neufeld an der Leitha ums Leben

Bei einem Wohnhausbrand in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) sind am Freitagvormittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigten Landessicherheitszentrale und Feuerwehr auf APA-Anfrage. Bei den Toten soll es sich laut ORF Burgenland um ein älteres Ehepaar handeln.

Die Feuerwehren von Neufeld, Eisenstadt, Hornstein sowie aus dem niederösterreichischen Ebenfurth sind bei den Löscharbeiten im Einsatz.

Die Rettungskräfte waren mit einem Notarzt- und einem Rettungsfahrzeug ausgerückt. Ein weiterer Rettungswagen wurde zur Unterstützung der Feuerwehr bereitgehalten, die den Brand unter Einsatz von Atemschutz bekämpfte.