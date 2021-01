Gloggnitz: Party mit sieben Leuten von Polizei beendet .

Beamte der Polizeiinspektion Gloggnitz haben am Freitag gegen 1.15 Uhr in der Stadt im Bezirk Neunkirchen eine Silvesterparty beendet, an der sieben Personen im Alter von 19 bis 23 Jahren teilgenommen hatten.