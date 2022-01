Feuerwerkskörper lösten Flurbrände aus

In Ternitz-Pottschach geriet eine Wiese in der Dr. Karl Renner-Straße in Brand. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand von Anrainern per Feuerlöscher gelöscht werden.

In Bad Fischau kam es ebenfalls zu einem Flurbrand, welcher von zwei Feuerwehren gelöscht werden konnte. Ebenso musste die Feuerwehr in Weikersdorf am Steinfeld ausrücken, um eine brennende Wiese zu löschen.

In Breitenau gerieten mehrere Mülltonnen in Brand. Diese konnten vom Besitzer noch vor Eintreffen der Feuerwehr Breitenau gelöscht werden.