Der Warndienst wies in diesem Zusammenhang auf Geländeübergänge sowie Rinnen und Mulden inklusive deren Einfahrten hin. Bereits die geringe Zusatzbelastung eines einzelnen Tourengehers könne zur Schneebrettauslösung führen.

In den vergangenen Tagen habe es laufend Schneezuwächse gegeben, so der Lawinenwarndienst. In den Ybbstaler Alpen etwa sei bis zu einem halben Meter hinzugekommen. Einige Zentimeter Neuschnee würden auch für den (heutigen) Donnerstag noch erwartet.