Ein Jahr verpflichtende Gewaltberatung: „Es ist ein Einschnitt“

„Was mache ich überhaupt hier?“ Den Satz hört Alexander Grohs öfter von seinen Klienten. Von denen, gegen die die Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen hat und die deshalb zu einer sechsstündigen verpflichtenden Beratung beim Verein Neustart kommen müssen. Es sind oft Männer, sagt Neustart-NÖ-Leiter Grohs, die ihren Frauen ja „nur“ gedroht haben. Die Männer, die ja „eh nicht hingeschlagen“ haben.

Mit denen müsse man dann ein Gespräch führen, das im Fachjargon unter dem sperrigen Begriff „Normverdeutlichung“ läuft. Sprich: Man muss ihnen klar machen, dass auch eine verbale Drohung als gewaltsamer Übergriff gilt.

Seit 1. September 2021 gibt es die verpflichtende Präventionsberatung. Ein Jahr danach haben der Verein Neustart, der in NÖ diese Beratungen durchführt, und die Landespolizeidirektion ein Resümee gezogen.

Die Zusammenarbeit zwischen Landespolizeidirektion und den NGOs, also Gewaltschutzzentrum NÖ und dem Verein Neustart, sei „sehr gut“, sagt Landespolizeidirektor Franz Popp. 196 Polizeibeamte sind mittlerweile im Gewaltschutz ausgebildet, weitere 25 sollen noch in diesem Jahr dazukommen. Diese Beamten werden von einem eigenen Trainerteam, das aus sechs bis sieben Personen besteht, in einem intensiven dreitägigen Seminar ausgebildet.

Inhaltlich geht es um rechtliche Grundlagen, um die richtige Gesprächsführung mit Gewaltopfern sowie auch darum, diese Gespräche penibel zu protokollieren. „Wir erklären den Beamten, wie wir bei Neustart mit Gefährdern arbeiten und wie im Opferschutz gearbeitet wird. Es wird beispielsweise auch erörtert, warum Gewaltopfer sich oft nicht trennen können“, schildert Grohs.

Zahl der Wegweisungen um 14 Prozent gestiegen

Dass viele Beamte für den Bereich Gewaltschutz benötigt werden, das zeigen die aktuellsten Zahlen: In den ersten acht Monaten des Jahres 2022 ist die Zahl der verhängten Annäherungs- und Betretungsverbote im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent gestiegen. 1.727 einschlägige Verbote wurden von Jänner bis Ende August 2022 verhängt, um 181 mehr als im Vorjahr.

Die Ursachen dafür sind vielfältig: „Seit Beginn der Pandemie 2020 leben wir in einer Dauerkrise, das fördert Konflikte“, sagt Alexander Grohs. 1.945 sogenannte „Gefährder“ – mit 91 Prozent sind es überwiegend Männer – mussten seit September 2021 eine verpflichtende Beratung absolvieren. Insgesamt 12.000 Beratungsstunden gab es seither. Der Anstieg der Wegweisungen könnte auch auf eine verstärkte Sensibilisierung für das Thema zurückzuführen sein, sagt Grohs.

12.000 Beratungsstunden seit September 2021

Bei einem Drittel davon gab es keine strafrechtlichen Handlungen, sprich Drohungen oder körperliche Gewalt. Warum diese Personen dennoch zur Beratung kommen mussten? „Manchmal wird die Polizei von Nachbarn verständigt, die einen Streit mitbekommen. Aber auch wenn noch nichts passiert ist, ist der Aggressionslevel oft so hoch, dass ein Übergriff befürchtet wird. In dem Fall wird vorsorglich ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt“, erläutert Grohs.

Binnen fünf Tagen ab der Wegweisung müssen sich Gefährder bei Neustart melden. 84 Prozent tun das von sich aus. Wer sich weigert, bekommt eine Vorladung von der Strafbehörde. „Der Start in die Beratung ist oft schwierig“, sagt Grohs, „es ist ein Einschnitt.“

Ein wichtiges Instrument bei Hochrisikofällen sind die „sicherheitspolizeilichen Fallkonferenzen“, die von der Bezirksverwaltungsbehörde angeregt werden. Dabei sitzen Vertreter aller beteiligten Institutionen wie Polizei, Neustart und Gewaltschutzzentrum an einem Tisch und stimmen die Schutzmaßnahmen für gefährdete Personen ab. 23 dieser Fallkonferenzen haben in diesem Jahr in NÖ bereits stattgefunden.