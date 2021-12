Impfstart mit Novavax soll in NÖ im Jänner erfolgen

Jetzt geht es doch schneller als gedacht: „Wir erwarten stündlich die Freigabe des Novavax-Impfstoffes“, kündigte der NÖ-Impfkoordinator Christof Constantin Chwojka im Anschluss an eine Corona-Lagebesprechung im Landhaus in St. Pölten an.

Verimpft werden soll das Vakzin, auf das zahlreiche bisher impfskeptische Menschen warten, ab Mitte bis Ende Jänner in allen neun Impfzentren des Landes. Erwartet werden für Niederösterreich zunächst 20.000 Dosen des häufig als Totimpfstoff bezeichneten Impfstoffes.

Eine Impfoffensive kündigten Landes-Vize Stephan Pernkopf (ÖVP) und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) außerdem über die Feiertage an: Auch am 24. und 25. Dezember sowie am 31. und 1. Jänner werden die Impfzentren zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung stehen. In der Landeshauptstadt kann man mit dem Stich sogar ins neue Jahr starten: „Zwischen 19 und 1 Uhr hat das Impfzentrum zu Silvester geöffnet“, sagt Stadler und betont, dass er hofft, dass viele ihren Neujahrsvorsatz der Impfung noch in der Silvesternacht in die Tat umsetzen.