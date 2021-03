Der Omnibus befand sich am vergangenen Wochenende mit 15 Fahrgästen auf der Fahrt von Italien nach Rumänien und wurde abwechselnd von einem der drei rumänischen Fahrern (31, 36 und 63 Jahre alt) gelenkt. Ohne die Lenk- und Ruhezeiten einzuhalten war der Bus ohne Pause von Rumänien nach Italien und retour ununterbrochen unterwegs. Die Distanz in eine Fahrtrichtung beträgt 2.450 km. Bei der Kontrolle durch Beamte der Landesverkehrsabteilung wurde festgestellt, dass unter anderem nachträglich händische Ergänzungen auf der Fahrerkarte fälschlich als Ruhezeit eingetragen oder keine Fahrerkarte bei Betrieb des Busses verwendet wurde. Dadurch war es den Lenkern möglich die Fahrt ohne Fahrtunterbrechung durchzuführen.

LPD Burgenland

Die Buslenker zeigten sich teilweise geständig, verwickelten sich aber mehrfach in Widersprüche und verweigerten auch teilweise die Aussagen. Ihnen konnten gesamt 41 verkehrsrechtliche Übertretungen nachgewiesen werden. Eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben und die Anzeige an die zuständige BH Neusiedl am See erstattet. Ebenfalls wurden sie wegen Fälschung von Beweismitteln bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt angezeigt.