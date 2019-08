Der Mann war von der Staatsanwaltschaft St. Pölten zur Festnahme ausgeschrieben.

Dem 32-Jährigen werden unter anderem Einbruch und schwerer sowie gewerbsmäßiger Diebstahl zur Last gelegt. Er wird außerdem der Mitgliedschaft in einer Bande verdächtigt. Der Rumäne wurde in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.