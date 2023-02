Treibstoffdiebstähle an Autobahnen: Fünf Beschuldigte ausgeforscht

Werbung

Abgesehen hatten es die Männer auf Treibstofftanks von auf Parkplätzen abgestellten Sattelzügen. Gestohlen wurde Diesel im Gesamtwert von 9.440 Euro.

Die illegalen Aktionen sollen vom vergangenen September an durchgeführt worden sein. Die Lkw dürften dabei von den Beschuldigten stets aufgesucht worden sein, während die jeweiligen Lenker in der Nacht schliefen. Polizeiangaben zufolge wurde das verdächtige Quintett, ausgestattet mit drei Sattelzügen einer rumänischen Firma, am 12. Februar bei einem Treibstoffdiebstahl auf einem Rastplatz entlang der Ostautobahn (A4) in Maria Ellend (Bezirk Bruck a. d. Leitha) auf frischer Tat erwischt.

Am Kfz des 43-Jährigen - er gilt als Hauptbeschuldigter - stellten Ermittler eine versteckt verbaute Pumpe und Schläuche sicher, die zur Absaugung von Diesel bei parkenden Schwerfahrzeugen verwendet wurden. Mit diesen Hilfsmitteln dürften die Täter den Treibstoff direkt in den Tank des Lkw des Mannes gepumpt haben.

Insgesamt acht solche Handlungen wurden laut Polizei entlang von Autobahnen in Niederösterreich verübt, eine weitere in Murau im oberösterreichischen Bezirk Ried im Innkreis. Bei den Einvernahmen war lediglich der 43-Jährige geständig.