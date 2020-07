Der Einfluss der am Mittwoch bekannt gewordenen VfGH-Entscheidungen auf diese Verfahren muss nach Angaben von Gerichtssprecher Markus Grubner von den zuständigen Richtern beurteilt werden.

Bereits im Mai hatte das niederösterreichische LVwG eine Strafe für einen Privatbesuch während des Corona-Lockdowns gekippt und damit für Aufsehen gesorgt. Anlass dafür war das von der Bezirkshauptmannschaft Tulln verhängte Bußgeld in Höhe von 600 Euro für einen Mann, der am 20. März mit seiner Frau zu einer befreundeten Familie gefahren war. "Der Aufenthalt in privaten Räumen unterlag zu keinem Zeitpunkt einem Verbot", stellte das Gericht damals fest.