Der Militärkommandant von NÖ Brigadier Mag. Martin Jawurek dazu: „Das Bundesheer leistet durch die Bereitstellung von Contact Tracern einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Pandemie in NÖ. Auch wenn dies personell herausfordern ist, schließlich müssen wir das Personal aus dem laufenden Betrieb herauslösen, können sich die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher auf das Bundesheer verlassen. Das Bundesheer, als integraler Teil der Sicherheitsfamilie in NÖ, ist bereit unserer Bevölkerung zu helfen, wo auch immer es gebraucht wird und was auch immer von ihm benötigt wird.“

Eingesetzt werden die neuen Contact Tracer einerseits wie bisher direkt bei den Bezirkshauptmannschaften und Magistraten der Statutarstädte in NÖ im Team mit den dortigen Mitarbeitern. Ein Teil, 15 Soldatinnen und Soldaten, wird andererseits direkt für den Landessanitätsstab in St. Pölten arbeiten und für Verstärkungen bei großen, bezirksübergreifenden Clustern sorgen.