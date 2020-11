Anstatt wie bisher an fünf, werden ab (dem morgigen) Dienstag an acht Standorten Soldaten bei der Administration sowie der Abwicklung der Probennahmen mitwirken, hieß es in einer Aussendung des NÖ Militärkommandos.

Jeweils zwei Grundwehrdiener werden in St. Pölten, Amstetten, Zwettl, Mistelbach, Wiener Neustadt, Münchendorf (Bezirk Mödling), Korneuburg und Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) eingesetzt.

Niederösterreichs Militärkommandant Brigadier Martin Jawurek verwies auf die ausgezeichnet funktionierende Kooperation an den Teststationen: "Grundwehrdiener und Zivildiener arbeiten dabei miteinander zum Wohle der Bevölkerung."