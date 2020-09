Coronavirus: Mehr als 10.400 Personen in Heimquarantäne .

In Niederösterreich haben sich am Freitag exakt 10.402 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Heimquarantäne befunden. Für 558 weitere Menschen galt nach Angaben von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) eine Verkehrsbeschränkung. LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) erwartete für die kommenden Tage einen erneuten Anstieg der Covid-19-Infektionszahlen.