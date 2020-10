Coronavirus: Viele kleine Cluster entstehen in Familien .

In Niederösterreich, wo bis Samstagfrüh 191 Coronavirus-Neuinfektionen verzeichnet wurden, seien 73 Prozent der Fälle bereits geklärt und die Infektionsquelle bekannt, sagte ein Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) auf APA-Anfrage. Es zeige sich, dass es viele kleine Cluster in Familien gebe. In einigen bereits bekannten Clustern gebe es hingegen kleinere Zuwächse.