Werbung

Die Zahl der Corona-Patienten in Niederösterreichs Kliniken hat sich am Ostersonntag um 43 auf 368 verringert. Davon befanden sich 339 Infizierte (minus 45) auf Normalstationen, 29 (plus zwei) wurden auf Intensivstationen behandelt. Es gab 1.989 Neuinfektionen. Gleichzeitig wurden laut den Behörden sieben Todesfälle binnen 24 Stunden registriert.